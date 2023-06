Brésil : 11 morts et 20 disparus après un cyclone dans l’extrême sud du pays

Un cyclone touchant l'État du Rio Grande du Sud (Brésil), frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine, entre le jeudi 15 et le vendredi 16 juin a fait 11 morts et 20 disparus, selon une annonce faite par le gouvernement local ce samedi.

Un bilan provisoire lourd. Un cyclone touchant l'État du Rio Grande du Sud (Brésil), frontalier de l'Uruguay et de l'Argentine, entre le jeudi 15 et le vendredi 16 juin a fait 11 morts et 20 disparus, selon une annonce faite par le gouvernement local ce samedi 17 juin.

«Selon la sous-préfecture d'Etat de Protection et de défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone. Dix-huit personnes sont toujours portées disparues à Caraá et deux à Tres Forquilhas», deux localités de l'est de la région, d’après un communiqué du gouvernement de l'Etat du Rio Grande du Sud relayé ce samedi.

Au total, 2.330 logements ont été endommagés dans cette catastrophe et 602 habitants de la région ont été évacués des zones à risque avant l’arrivée du cyclone.

Le gouverneur de l'État, Eduardo Leite, a fait le déplacement ce samedi en hélicoptère dans les zones les plus durement touchées, en compagnie des secours. A Caraá, un centre communautaire a été transformé en auberge pour accueillir les centaines de sinistrés.

«En route pour Caraá avec l'entourage du gouvernement fédéral pour inspecter les zones touchées par le cyclone. La journée sera très importante pour nous afin d'évaluer les dégâts causés par la tempête et d'aligner les actions de soutien aux sinistrés. Nous continuons également à rechercher les disparus», a déclaré ce dernier sur Twitter.

A caminho do Caraá com a comitiva do governo federal para vistoriar áreas atingidas pelo ciclone. O dia será muito importante para avaliarmos os estragos causados pela tempestade e para alinhamento de ações de apoio às vítimas. Seguimos, também, na busca pelos desaparecidos. pic.twitter.com/Hwx5aIs1oN — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 17, 2023

Sur le même réseau social, il a dévoilé son plan d’action à compter de ce lundi 19 juin afin de renforcer l’aide apportée aux sinistrés.

«J'ai conseillé qu'une réunion se tienne ce lundi entre les corps de la Protection Civile et les mairies pour discuter des plans de travail pour venir en aide aux sinistrés et des suites des dégâts causés par le drame. Lundi également, je réunirai notre équipe de secrétaires pour aligner désormais les actions du gouvernement. J'irai à Brasilia cette semaine pour intensifier les articulations d'appui aux municipalités avec le gouvernement fédéral», a conclu Eduardo Leite.

Também na segunda-feira, reunirei o nosso time de secretários para alinhamento das ações do governo daqui por diante. Irei a Brasília nesta semana para intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao governo federal. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 17, 2023

Selon lui, les pompiers de l'État ont aidé 2.400 personnes dans les zones touchées par le cyclone.