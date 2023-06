Europa-Park : l'incendie désormais «sous contrôle», annonce le parc d'attractions

Un important incendie s'est déclaré ce lundi 19 juin à Europa-Park, en Allemagne, entraînant l'évacuation du parc d'attractions. Peu avant 19h, l'incendie était «sous contrôle».

En fin d'après-midi ce lundi, le parc d'attractions allemand Europa-Park était en proie à un important incendie, comme en témoignent les vidéos postées sur Twitter. Les visiteurs ont été évacués et le lieu a fermé ses portes.

La direction du parc a d'abord confirmé qu'un «incident s'est produit». «Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les services de secours», a-t-elle ajouté.

Chers visiteurs et amis d'Europa-Park, un incident s'est produit à Europa-Park. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les services de secours. Une mise à jour suivra dès que nous disposerons de plus amples informations. pic.twitter.com/zI3MjFiRZx

