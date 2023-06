Etats-Unis : Donald Trump n’a pas trié les documents confidentiels en sa possession parce qu’il était «très occupé»

Interrogé sur les charges qui pèsent sur lui pour avoir conservé des documents confidentiels, Donald Trump s'est défendu sur Fox News en se disant «très occupé».

Si Donald Trump n'a pas remis les documents confidentiels en sa possession lorsque les agents fédéraux lui ont demandé, c'est parce qu'il était «très occupé». L'ex-président des Etats-Unis s'est défendu en ces termes dimanche 18 juin, lors d'une interview sur Fox News.

Visé par des accusations sur sa gestion négligente de secrets d'Etat après son départ de la Maison Blanche, Donald Trump a comparu il y a une semaine devant un juge fédéral à Miami. Il s'est officiellement vu notifier les 37 charges retenues contre lui dans le cadre de l'enquête ouverte après une perquisition du FBI dans son manoir de Floride, en août dernier.

