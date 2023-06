The Telegraph : le nouveau logo du quotidien britannique fait débat sur Twitter

Sur Twitter, le nouveau logo de la page politique du quotidien britannique The Telegraph fait débat en raison de sa ressemblance avec le symbole nazi.

Un logo qui ne passe pas. La photo de profil du compte politique Twitter du Telegraph, quotidien emblématique britannique, suscitait le débat ce mardi sur le réseau social, certains internautes y voyant une ressemblance avec un triste symbole nazi.

Selon ces derniers, l'avatar sur fond rouge, carré blanc et logo noir du Telegraph fait penser au brassard frappé de la croix gammée.

who approved this new logo design at the Telegraph, i have questions pic.twitter.com/GAwplbmRcU — Velvet (@velvetbnuuy) June 20, 2023

Telegraph Politics joins the exclusive club of emblems suspiciously similar to the nazi flag, previously occupied by the United Farm Workers of America and Ethnocacerism https://t.co/gCkywwyffa pic.twitter.com/fMhS4MdXZV — Slazac (@TrueSlazac) June 20, 2023

The Telegraph’s new logo is causing concern as many say the branding looks eerily similar to the swastika logo from Nazi Germany.





We’re curious to hear your thoughts! pic.twitter.com/9dnaqsb52q — StopAntisemitism (@StopAntisemites) June 20, 2023

Pour l'heure, les nombreux tweets indignés n'ont pas fait réagir le média.

A noter que les comptes «Telegraph World News» et «Telegraph Pictures» arborent le même logo. Celui du compte principal du quotidien anglais, entièrement noir et blanc, ne suscitait quant à lui aucune controverse.