Etats-Unis : bientôt de la viande de poulet cultivée en laboratoire dans les assiettes

La commercialisation aux Etats-Unis de viande de poulet cultivée en laboratoire vient d'être approuvée par le ministère américain de l'Agriculture (USDA).

Du poulet de laboratoire bientôt dans les assiettes américaines. Ce mercredi 21 juin, les Etats-Unis ont autorisé la commercialisation de viande de poulet issue des laboratoires de deux entreprises.

L'USDA, le ministère américain de l'agriculture a inspecté et approuvé les systèmes d'hygiène alimentaire des entreprises Upside Foods et Good Meat dont les produits seront rapidement disponibles dans certains restaurants, ont précisé les deux compagnies.

Les deux sociétés avaient déjà obtenu en novembre le feu vert de l'agence chargée de la sécurité alimentaire aux Etats-Unis (FDA) tandis que le ministère de l'Agriculture avait déjà approuvé la semaine dernière la conformité des labels.

«Un avenir plus durable»

«Cette autorisation va fondamentalement changer la manière dont la viande atterrit sur nos tables», a affirmé Uma Valeti, PDG et fondateur d'Upside Foods qui a aussi salué «un pas de géant vers un avenir plus durable» dans un communiqué.

«Nous sommes la seule entreprise qui vend de la viande cultivée en laboratoire dans le monde depuis notre lancement à Singapour en 2020 et maintenant elle est autorisée à la vente dans la première puissance mondiale», s'est réjoui Josh Tetrick, le cofondateur et PDG de Eat Just, l'entreprise derrière Good Meat.

Dans la foulée de l'autorisation américaine, Upside Foods a reçu sa première commande de la part du restaurant de la cheffe française étoilée Dominique Crenn à San Francisco.

Le célèbre chef José Andrés devrait lui obtenir la première fournée de l'entreprise Good Meat.