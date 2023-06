«Sueurs de viande» : qu'est-ce que ce phénomène qui touche de nombreuses personnes l'été ?

Viande, poisson, œuf… Après avoir mangé un repas riche en protéines, certaines personnes peuvent ressentir un coup de chaud et se mettre à transpirer soudainement. Ce phénomène s’appelle les «sueurs de viande».

Côtes de bœuf, brochettes de poulet, dorades grillées, et saucisses vont passer sur le gril cet été. Et après un tel menu, il n’est pas rare d’avoir des suées en sortant de table. En effet, après avoir mangé de la viande, du poisson, ou encore des œufs, des bouffées de chaleur, accompagnées d’une transpiration excessive, peuvent se manifester.

Et c’est normal. Appelé «sueurs de viande», ce phénomène, qui concerne de nombreuses personnes l'été, est lié aux protéines présentes en grande quantité dans ces aliments. Or ces macromolécules requièrent beaucoup d'énergie pour être digérées et assimilées, bien plus que les lipides. Ce processus de décomposition va ainsi engendrer une importante production de chaleur (thermogénèse).

Boire beaucoup d'eau

Pendant la digestion, le corps va se réchauffer et donc se mettre à suer pour réguler notre température interne. Les «sueurs de viande» concernent tout le monde, en sachant que certains facteurs peuvent accentuer ce phénomène, comme par exemple la consommation d’alcool et les épices, rappelle Presse Santé.

Ces sueurs peuvent aussi s’accompagner de maux de ventre et d’une fatigue soudaine. Pour limiter les symptômes, pensez à bien vous hydrater. L’eau facilite la digestion des aliments et favorise la désintoxication. Après un repas très protéiné, il est également conseillé de ne pas rester inactif. Même si votre corps réclame le canapé, essayez d’aller marcher une dizaine de minutes, et privilégiez les aliments riches en fibres lors du prochain repas.