Sous-marin disparu près du Titanic : des «cognements» captés sous l'eau pendant les recherches

Des sons décrits comme des «coups» ont été entendus à un rythme régulier par les équipes à la recherche du Titan, ce sous-marin porté disparu depuis dimanche dans l’océan Atlantique.

Des nouvelles rassurantes ? Un sonar a capté des «bruits sous l'eau» pendant les opérations de recherche, dans l'Atlantique nord, du sous-marin disparu avec cinq personnes à bord près de l'épave du Titanic, ont confirmé mercredi les garde-côtes américains.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

