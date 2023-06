Sous-marin disparu près du Titanic : il reste ce mercredi matin une trentaine d'heures de réserve d’oxygène dans le submersible

Depuis dimanche 18 juin, le sous-marin Titan, qui devait explorer l’épave du Titanic, est porté disparu dans l’océan Atlantique avec ses cinq passagers à bord. Ces derniers n’ont plus que quelques heures de réserve d’oxygène.

Une course contre la montre s’est déclenchée depuis dimanche 18 juin après la perte de contact avec le sous-marin baptisé Titan, appartenant à la société OceanGate Expeditions, qui était parti explorer l’épave du Titanic.

En effet, selon les dernières estimations des garde-côtes américains effectuées ce mardi à 19h heure de Paris, le vaisseau ne disposait plus que d'une autonomie de 40 heures, soit moins de deux jours. On peut donc en déduire ce mercredi matin que la réserve d'oxygène restante s'établit désormais à une trentaine d'heures.

