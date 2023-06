Etats-Unis : elle s'injecte un produit à base de tissu de cadavre humain pour paraître plus jeune

Un nouveau produit de médecine esthétique fait parler de lui aux Etats-Unis. Au lieu d’avoir recours à des injections classiques afin d’estomper les rides, de plus en plus de personnes se tournent vers un produit élaboré à base de tissu de cadavre humain.

La science est parfois étonnante. Dans la course à la jeunesse, les injections d’acide hyaluronique et autres substances sont très populaires. Cependant, elles pourraient bientôt être détrônées par l'usage d'un tout nouveau produit aux Etats-Unis fabriqué à partir de tissu de cadavre humain.

Les personnes ayant recours à ce nouveau produit miracle, appelé Renuva, ne semblent pourtant pas inquiètes, à l’instar de Diane Statsi, 67 ans, qui dans les colonnes du New York Post s'en montre même très satisfaite.

Human cadaver tissue could be the secret to looking younger https://t.co/BckOlWJP5U pic.twitter.com/qWqWbjXrXb

— New York Post (@nypost) June 20, 2023