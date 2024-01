«Calf Tox» : quelle est cette nouvelle tendance qui pousse les internautes à s’injecter du botox dans les mollets ?

le «Calf Tox» est une nouvelle tendance d’amaigrissement physique qui se répand sur les réseaux sociaux. Réservée aux jambes, elle consiste à s’injecter du botox dans les mollets pour les amincir.

La course au physique le plus avantageux de son cercle d’amis ne s’essouffle pas. Au contraire, il y a toujours de nouvelles techniques mises au point pour modifier son apparence. Si le botox cosmétique est utilisé pour les rides et ridules du visage, il est désormais exploité de manière moins traditionnelle pour amincir ses mollets.

Ride du lion, patte d’oie… Le botox est LA solution pour donner un coup de jeune à son visage. Mais la nouvelle tendance du «Calf Cox» prouve que ce liquide magique, de son nom scientifique toxine butolique, s’injecte désormais dans les mollets. Sur TikTok, la pratique est devenue virale. Les internautes exhibent leurs jambes avant et après les injections, qui apparaissent plus fines et plus galbées.

La nouvelle tendance, qui a déjà captivé TikTok avec des publications visionnées des millions de fois, pousse les internautes à se questionner sur leur volonté de donner leurs jambes à la Science.

Des effets secondaires possibles

Le mollet est essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Véritable soutien lorsqu’un individu se tient debout, il permet également de bouger les pieds et la partie inférieure de la jambe. Le muscle arrière de la jambe est utile pour tenir droit, marcher, courir, sauter, mais aussi faire pivoter la cheville, verrouiller le genou et fléchir le pied.

Que se passe-t-il lorsque l’on injecte du botox dans son mollet ? Le muscle se paralyse temporairement, il est donc impossible qu’il se contracte complètement. Après toute injection, la durée maximale des effets est de quatre mois.

La clinique esthétique de Singapour, The Clifford Clinic, a averti des effets secondaires de ces injections au New York Post. En effet, le «Calf Cox» peut entraîner une douleur et un inconfort, un gonflement, des ecchymoses ou encore une infection et l'incapacité de réaliser tout exercice sportif. Les spécialistes singapouriens ont conseillé d’éviter les activités physiques intenses, au moins deux semaines après l’intervention.

De son côté, Carol Eisenstat, médecin certifié et fondatrice du spa médical Line Eraser MD, dans le New Jersey aux États-Unis, a assuré au Post que la procédure était «rapide et non invasive».

Si la spécialiste a assuré que le botox pouvait «inclure des rougeurs, une douleur ou une sensibilité, ou une difficulté à se déplacer», elle a tenu à préciser que les injections de botox dans les mollets étaient «généralement sûres» et qu’elles n’avaient «pas d’effets secondaires graves ou à long terme». Il est tout de même toujours plus sûr de s’adresser à un spécialiste avant de faire le grand saut.