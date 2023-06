Venezuela : un homme condamné à 17 ans de prison après avoir séquestré une femme pendant plus de 30 ans

Un homme a été condamné à 17 ans de prison au Venezuela pour avoir séquestré une femme pendant 31 ans. Il aurait également abusé d’elle, d’après l’annonce du procureur général du pays.

Matias Salazar, arrêté en janvier 2020, vient d’être condamné à «une peine de 17 ans et deux mois du prison» pour «violence sexuelle, menace et violence psychologique», a annoncé le procureur général Tarek William Saab via Twitter ce vendredi 23 juin.

Le condamné avait «maintenu en captivité une de ses victimes pendant plus de 30 ans afin d’abuser d’elle sexuellement» a précisé le procureur.

#AHORA @MinpublicoVEN logra condenar al #Aberrado Matías Salazar, a cumplir la pena de 17 años y 2 meses de prisión: por el #delito de Violencia Sexual, Amenaza y Violencia Psicologica: dicho sujeto mantuvo en #Cautiverio para así Abusar sexualmente a una de sus víctimas por más… pic.twitter.com/rc1OHJSuwA — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 23, 2023

La victime, Morella Leon, s’était enfuie de l’appartement où elle était prisonnière durant 31 ans, dans un village près de Maracay, dans le centre nord du Venezeula. Elle était forcée d’avoir des rapports sexuels en échange d’eau et de nourriture, d’après les éléments rapportés par la presse locale.

Une autre femme, compagne du condamné pendant 23 ans et mère de sa fille, a dénoncé l’homme après l’évasion de la victime. Elle l’accuse de violences psychologiques et a réclamé une mesure d’éloignement. Les médias locaux ont affirmé que celle-ci avait également été séquestrée.