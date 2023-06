Chine : un enfant de 8 ans battu à mort par son professeur d'arts martiaux

Un petit Chinois de 8 ans est récemment décédé après avoir été battu à mort par son professeur d'arts martiaux. Le drame s'est déroulé dès le lendemain de son inscription.

C’est une tragédie effroyable qui s’est déroulée près de Pékin. Un petit garçon de 8 ans a perdu la vie le 18 juin dernier, après avoir été battu et laissé pour mort par son professeur d’arts martiaux.

The eight-year-old boy was allegedly beaten and left for dead by the very trainer meant to protect him. https://t.co/BySGTdWBBE

