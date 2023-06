Etats-Unis : Donald Trump admet dans un enregistrement qu’il détient des «documents secrets»

Lors d’une conversation en 2021, dont l’enregistrement audio a été dévoilé par CNN, l’ancien président américain Donald Trump aurait admis qu’il détenait des «documents secrets» sur une attaque de l’Iran.

Déjà sous le coup d’une enquête pour mauvaise gestion des archives et documents classifiés à son départ de la Maison blanche, Donald Trump se trouve un peu plus dans la tourmente ce mardi 27 juin. La chaîne américaine CNN a en effet dévoilé un enregistrement audio dans lequel on entend l’ancien président des Etats-Unis, qui semble affirmer avoir un «document» du Pentagone en sa possession concernant un plan d’attaque contre l’Iran.

Dans cet enregistrement, Donald Trump déclare «voici les documents», en parlant d’une affaire «hautement confidentielle», et semble montrer leur contenu à plusieurs personnes qui se trouvent dans la même pièce. «Cela a été fait par l'armée et m'a été remis», poursuit-il, avant de préciser que le document est classifié. «Vous voyez, en tant que président, j'aurais pu le déclassifier», a-t-il affirmé. «Maintenant je ne peux pas, vous savez, mais c'est toujours un secret».

