Voici les 10 pays où le temps de travail est le plus long en Europe

Les pays scandinaves font partie des pays où l'on travaille le plus longtemps avant de prendre sa retraite, avec l'Islande en tête d'après une étude Eurostat de la Commission européenne.

Il y a de fortes disparités. Eurostat a mené une étude sur le temps de travail effectué dans les différents pays d'Europe. En moyenne, cette durée est de 36 ans en 2022, soit environ 3 ans et demi de plus qu'en 2000.

C'est l'Islande qui occupe la première place du classement avec une durée de 45,4 ans. La Norvège, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark parviennent également à dépasser les 40 ans. C'est également le cas pour la Suisse et l'Estonie : en 2022, ces deux pays ont atteint plus de 40 ans de temps de travail hebdomadaire avec respectivement 42 et 40,3 années enregistrées.

La Finlande (39,9), l'Ireland (39,4) et l'Allemagne (39,3) viennent compléter ce top 10 établi par Eurostat.

La France arrive quant à elle en 17e position avec 36,6 heures. La Roumanie est le pays en 2022 qui travaille le moins avec 31,5 ans.

La France, un pays qui travaille peu ?

La place de la France est toutefois à relativiser. En effet, si l'on s'appuie sur le nombre d'heure effectuées par semaine, l'Hexagone se hisse au rang des pays qui travaillent le plus.