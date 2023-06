Nuage de cendres : voici les images impressionnantes des fumées provenant du Canada qui ont touché l'Europe

Après avoir frappé le Québec au Canada en début de mois, les incendies ont provoqué un nuage de cendres massif touchant les Etats-Unis. Ce dernier a ensuite traversé l’océan Atlantique pour s’abattre sur l’Europe de l’Ouest dès le dimanche 25 juin. Cet épisode a donné lieu à des images surprenantes en France, en Espagne et au Portugal.

Les images satellites relayées sur les réseaux sociaux ont clairement permis de comprendre l’étendue du phénomène au Portugal et en Espagne.

Sur ce cliché posté sur Twitter, le ciel dans l’est de l’Espagne était entouré d’un voile sombre, contrastant fortement avec le soleil affiché en pleine journée.

Au Portugal, les photographies prises ont plutôt fait état d’un ciel grisâtre avec une teinte orangée.

A Montpellier, la colorimétrie a varié lors du coucher de soleil observé le mardi 27 juin.

En Bretagne, un léger voile gris a dominé les airs.

A Hyères (Var), une couleur orange a parfois fait son apparition dans le ciel mais une constante a demeuré, à savoir des nuages sombres malgré un temps ensoleillé.

Dans les Bouches-du-Rhône, le coucher de soleil a coloré le ciel d’une teinte obscur alors que le soleil a pris une couleur rose.

Le site de référence météorologique au Royaume-Uni, le Met Office, a livré une courte vidéo, avec un point de vue satellitaire, permettant de comprendre la trajectoire de ce nuage de cendres.

