Mexique : le maire d'un village indigène se marie avec une femelle caïman

Víctor Hugo Sosa, le maire du village de San Pedro Huamelula (Mexique) peuplé par une communauté indigène, a épousé une femelle caïman ce vendredi 30 juin. Cette union, résultant d’une tradition respectée depuis 230 ans, a pour but d’apporter la paix, l’harmonie et les bonnes récoltes dans la commune.

Une communion surprenante qui s’explique par une coutume ancestrale. Víctor Hugo Sosa, le maire du village de San Pedro Huamelula (Mexique) peuplé par une communauté indigène chontal de l'isthme de Tehuantepec, a épousé une femelle caïman ce vendredi.

L’homme fort de la ville située au sud de l’Etat d’Oaxaca a accepté de s’unir avec l’animal, dénommé Alicia Adriana et surnommé «la petite princesse». «J'accepte cette responsabilité car nous nous aimons : c'est ce qui est important, il ne peut y avoir de mariage si on ne s'aime pas. Nous nous aimons et j'accepte d'épouser la princesse», a assuré le maire en amont de l’événement.

Une tradition respectée depuis 230 ans

Véritable tradition respectée depuis 230 ans dans le village, l’union entre un homme et une femelle caïman a pour but de commémorer le jour où deux ethnies de la région, les Huaves et les Chontales, se sont liées via un mariage.

Selon la croyance locale, les différents entre les deux communautés ont pris fin avec l'union du roi chontal, représenté par le maire, et de la princesse huave de San Mateo del Mar, incarnée par l’animal. «Le mariage d'aujourd'hui nous rend très heureux, car nous célébrons ainsi l'union de deux cultures. La population est heureuse», a affirmé Víctor Hugo Sosa ce vendredi.

Ce mariage a une portée importante sur le plan symbolique pour toute la commune. Il a pour ambition de permettre de «se connecter à la Terre Mère» mais aussi de «demander pluies, germination des graines, toutes ces choses qui sont la paix, l'harmonie de l'homme chontal», selon Jaime Zárate, chroniqueur de San Pedro Huamelula.

Un Baiser à la femelle caïman pour sceller l'union

Avant la noce, la femelle caïman a pour habitude de passer dans chaque maison du village, vêtue d'une jupe verte, d'un huipil noir et d'une coiffe faite de rubans. Cette mise en scène permet ainsi à chaque habitant de danser avec elle.

Para cumplir con una de las costumbres más arraigadas en el pueblo de San Pedro Huamelula #Oaxaca, el alcalde de la localidad, Víctor Hugo Sosa, aceptó casarse con una lagarta viva y la ceremonia fue este viernes.





Rusvel Rasgado pic.twitter.com/A8VnhIFt5q — Quadratín Oaxaca (@Quadratinoaxaca) July 1, 2023

Pour éviter toute attaque de l’animal, la gueule de «petite princesse» est préalablement attachée.

Entièrement vêtue d’une robe de mariée et ornée de passementeries argentées, Alicia Adriana est ensuite conduite à la mairie pour épouser l'édile dans une ambiance musicale et festive.

Víctor Hugo Sosa, maire de San Pedro Huamelula, ville mexicaine au sud de l'État d'Oaxaca, a épousé sa bien-aimée aux écailles, une femelle d'alligator dénommée Alicia Adriana. #Mexique pic.twitter.com/COVQbt6p1v — Esdras Paul (@PaulEsdras777) July 2, 2023

Après l’officialisation de l’union, le premier édile danse avec son épouse au rythme de la musique traditionnelle de la ville. L'événement se termine par un baiser qui scelle le mariage entre le maire et la femelle caïman.