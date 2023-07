Etats-Unis : la poudre retrouvée à la Maison Blanche était de la cocaïne

Les premiers résultats concernant la substance mystérieuse retrouvée au sein de la Maison Blanche le dimanche 2 juillet viennent d’être établis. Les tests à la cocaïne se sont révélés positifs.

Une trouvaille étonnante. Dimanche dernier, une poudre blanche mystérieuse retrouvée sur le sol de l’aile ouest de la Maison Blanche, abritant le fameux Bureau ovale du président, avait provoqué son évacuation et la mobilisation de toute une équipe vêtue de combinaisons étanches.

Après plusieurs analyses, et des spéculations - la substance pouvant être du bacille de charbon ou même de l'anthrax, constituant un risque bioterroriste depuis 2001 -, il s’agissait en réalité de cocaïne.

«Nous avons une barre jaune indiquant du chlorydrate de cocaïne»

«Dimanche soir, le complexe de la Maison Blanche a été fermé par précaution car des agents de la division en uniforme de Secret Service ont enquêté sur un objet inconnu trouvé dans une zone de travail», avait expliqué dans un communiqué Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service.

«L’objet a été envoyé pour une évaluation plus approfondie et une enquête sur la cause et la manière dont il a pénétré dans la Maison Blanche est en cours», a-t-il continué.

Plusieurs sources ont évoqué auprès d’ABC News que les pompiers et services médicaux d’urgence de Washington D.C. avait mentionné la poudre mystérieuse via leur trafic radio, confirmant sa nature : «Nous avons une barre jaune indiquant du chlorhydrate de cocaïne».

Une étude publiée par la bibliothèque nationale de médecine aux Etats-Unis était revenue sur la différence entre les substances s’assimilant à de la cocaïne : «Les effets physiologiques et psychoactifs de la cocaïne sont similaires, qu'elle se présente sous la forme de chlorhydrate de cocaïne ou de crack».

Reste à déterminer comment un tel stupéfiant a pu se retrouver au sein de la Maison Blanche.