Pays-Bas : une tempête d'une violence inédite a balayé le pays, faisant au moins un mort

La tempête Poly a semé le chaos ce mercredi 5 juillet aux Pays-Bas, provoquant la mort d'au moins une personne et paralysant en partie les transports aériens, routiers et ferroviaires du pays.

Les Pays-Bas ont enregistré ce mercredi leur plus forte tempête estivale jamais répertoriée, accompagnée de vents déchaînés soufflant jusqu'à 146 km/h et d'une pluie battante. La tempête Poly a fait au moins un mort et a entraîné le chaos dans les transports aériens et ferroviaires du pays.

Une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d'un arbre sur sa voiture à Haarlem, près d'Amsterdam, selon la police.

A Amsterdam, plusieurs personnes ont été blessées en raison des dizaines d'arbres renversés par la tempête, qui a endommagé des voitures et des péniches le long des canaux de la ville.

400 vols annulés à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam

La tempête a provoqué le blocage des autoroutes par des arbres arrachés et des véhicules renversés ainsi que la fermeture de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe, qui a dû annuler 400 vols.

L'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI) a émis une alerte «code rouge», le niveau le plus élevé, pour quatre régions du Nord du pays. Les autorités ont appelé la population à rester chez elle, notamment dans la province de Hollande-Septentrionale qui comprend Amsterdam.

Avec environ un tiers de leur territoire en dessous du niveau de la mer, les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux événements météorologiques extrêmes et aux effets du changement climatique.

La montée des eaux est l'une des conséquences les plus importantes du réchauffement climatique aux Pays-Bas, selon KNMI.