Wagner : le président bélarusse affirme qu'Evguéni Prigojine est en Russie, malgré l'accord passé avec le Kremlin

Ce jeudi 6 juillet, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a affirmé qu'Evguéni Prigojine était de retour en Russie. Une perspective qui irait à l'encontre de l'accord conclu entre le patron de Wagner et Moscou.

«Concernant Prigojine, il est à Saint-Pétersbourg», a lâché le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, ce jeudi 6 juillet, lors d'une conférence de presse à Minsk. Pourtant, selon l'accord passé avec le Kremlin après la mutinerie de Wagner le 24 juin dernier, le patron du groupe paramilitaire était tenu de quitter la Russie.

«Où est-il ce matin ? s'est interrogé Alexandre Loukachenko. Peut-être parti à Moscou, ou ailleurs, mais il n'est pas sur le territoire bélarusse». Le chef d'Etat a ensuite ajouté que les combattants de Wagner se trouvent quant à eux «dans leurs camps permanents» de l'est de l'Ukraine et non au Bélarus «pour le moment».

En réaction à ces propos, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a simplement répondu que Moscou «ne suit pas les mouvements» d'Evguéni Prigojine. «Nous n'avons ni le désir ni la capacité de le faire», a-t-il poursuivi, avant d'ajouter que l'accord négocié entre Prigojine et Moscou «reste pertinent».

Pourtant, après la mutinerie de 24h qui a fait tremblé le Kremlin, Vladimir Poutine avait qualifié le patron de Wagner de «traître», avant de négocier son exil au Bélarus. Les combattants de Wagner, eux, avaient eu le choix entre s'engager dans l'armée régulière, partir au Bélarus avec leur chef, ou retourner à la vie civile.

Le patron de Wagner remercie ses partisans

Ce jeudi, Alexandre Loukachenko a toutefois assuré que la question de la «relocalisation» de Wagner au Bélarus n'était «pas réglée». Il a dit avoir eu une conversation téléphonique avec Evguéni Prigojine «hier», au cours de laquelle ce dernier lui a indiqué qu'il allait continuer à «travailler pour la Russie».

Selon les informations du Guardian, le patron du groupe Wagner s'était exprimé lundi via l'application Telegram, remerciant ses partisans en Russie et les appelant «plus que jamais» à le soutenir. Il leur a également promis de nouvelles victoires au front «dans un avenir proche».

De son côté, Alexandre Loukachenko s'est dit convaincu que Vladimir Poutine n'«anéantira» pas Evguéni Prigojine car il n'est, selon lui, pas «malveillant et vindicatif». Le président bélarusse a exprimé son intention de discuter avec son homologue russe pour déterminer si «Wagner finira au Bélarus ou non, et en quelle proportion».