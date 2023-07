Etats-Unis : une vague de chaleur record va s’abattre dès cette semaine sur le sud-ouest du pays

Le service météorologique national des Etats-Unis a annoncé ce dimanche 9 juillet l’arrivée d’une vague de chaleur record, touchant le sud-ouest du pays dès ce mardi 11 juillet avec des températures grandissantes au fil de cette semaine et de la suivante.

Le thermomètre pourrait atteindre localement les 49°C lors des prochains jours. Le National Weather Service (NHS) a annoncé ce dimanche 9 juillet l’arrivée d’une vague de chaleur record touchant le sud-ouest des Etats-Unis dès ce mardi, avec des températures grandissantes en fin de semaine.

Dans son communiqué, le service météorologique national a recommandé à la population locale de prendre un maximum de précautions pour lutter contre les «conditions de chaleur qui mettent la vie en danger». L’alerte émise par ce dernier couvre une grande partie de l’Arizona, dont toute la région métropolitaine de Phoenix, à compter de mardi jusqu’à dimanche.

ICYMI: The big weather story for the next week will be the hot weather.



Temperatures will gradually warm through the week with the hottest temperatures expected next Thursday through Sunday.



Here's a preview of temp probabilities and Heat Risk #cawx #caheat pic.twitter.com/tlvp9EVEtq — NWS Bay Area (@NWSBayArea) July 9, 2023

Conséquence du réchauffement climatique, les températures relevées dans plusieurs pays du monde la semaine dernière ont battu des records. Selon les estimations faites par le NHS, cette hausse du mercure devrait aussi se faire sentir aux Etats-Unis cette semaine et la suivante, notamment avec le retour du phénomène El Niño.

Vers le mois le plus chaud de l’histoire aux Etats-Unis

Vendredi dernier, le NHS a détaillé les prévisions météorologiques faites pour les prochaines semaines dans cette région américaine. L’organisme s’est inquiété de la durée et de la force de la vague de chaleur à venir.

«Nous prévoyons que la vague de chaleur actuelle se poursuivra la semaine prochaine et probablement au-delà, et qu'elle rivalisera avec certaines des pires vagues de chaleur que cette région n’ait jamais connues. Cette semaine a été chaude avec des températures en moyenne cinq degrés au-dessus de la normale dans la région de Phoenix et quelques degrés au-dessus de la normale dans les déserts de l'ouest, mais il est très probable que cette chaleur s'aggrave encore la semaine prochaine», a prédit le NHS.

A prolonged heat wave for next week away from the coast. By Thu, highs will be 5-10 degrees above average, increasing to 10-15 degrees above average for Fri through the weekend. Widespread moderate to high heat risk is expected, locally extreme in the deserts. #CAwx pic.twitter.com/EBX7fglayq — NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 9, 2023

«Mardi et jusqu'à la fin de la semaine, les températures dans la région pourraient être parmi les plus chaudes que nous ayons jamais connues», a conclu l'agence gouvernementale, tout en précisant qu’il y aurait peu de rafraîchissement lors des nuits.

Des températures qui pourraient atteindre 49°C

Dans ses prévisions, compilées par The Guardian, le NHS a tablé sur des températures qui pourront varier entre 113 et 118°F, soit entre 45 et 48°C, dans certains déserts de la région mercredi et jeudi. Cette même source a assuré qu’il y avait 5 à 10% de probabilité pour que la température grimpe localement à 120°F, soit 49°C.

Si tel était le cas, le record de températures aux Etats-Unis observé à Yuma, près de Phoenix, le 28 juillet 1995 avec 51°C recensés, serait menacé. «La configuration atmosphérique ... semble également présenter des similitudes avec les conditions du 28 juillet 1995, qui ont permis à Phoenix d'atteindre 121°F (soit 49°C) et à Yuma d'atteindre 124°F (soit 51°C)», a observé le NHS.

Si le record de chaleur aux Etats-Unis a des chances de ne pas être battu, la longévité de cette prochaine vague de chaleur pourrait néanmoins avoir une portée historique. «Même si nous n'atteignons pas une température aussi élevée au cours de cette vague de chaleur, celle-ci devrait être considérée comme l'une des plus longues, voire la plus longue vague de chaleur que cette région ait jamais connue», a conclu l’agence.

Des recommandations pour résister à la chaleur

Pour y faire face, l’agence a multiplié les recommandations afin de permettre aux populations touchées de résister du mieux possible à la chaleur. Elle a souligné l’importance d’une bonne hydratation, mais aussi de l’utilisation de la climatisation dès que possible et du port de vêtements légers et amples. Le NHS a aussi recommandé d’éviter toute activité en plein air la journée et de surveiller avec attention les personnes vulnérables, comme les enfants, les animaux de compagnie et les personnes âgées.

With dangerous heat continuing this week, take the proper safety precautions to avoid heat-related illnesses. An Excessive Heat Warning remains in effect across the lower deserts through next weekend. #azwx #cawx pic.twitter.com/3ZS9Q8Mm3v — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 9, 2023

Elle a aussi donné les symptômes à surveiller pour détecter «un épuisement lié à la chaleur». Elle a pointé du doigt les effets ressentis de faiblesse, de soif, de nausée, de transpiration excessive et de vertiges. Pour s’en prémunir, le NHS a préconisé de se déplacer dans une zone plus fraîche, de desserrer ses vêtements, de boire de l’eau fraîche et surtout de trouver une aide médicale si les symptômes décrits persistent.

With the upcoming heat event, it's important to know the symptoms of heat related illnesses. If you find yourself feeling these symptoms, act immediately!





For Heat Exhaustion, move somewhere cooler, sip water, and loosen clothes. For Heat Stroke, call 911!#CAwx pic.twitter.com/zXQCEfuTjy — NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 9, 2023

Face à un «coup de chaleur», caractérisé par des vertiges, de la confusion ou encore la perte de conscience, l’agence a rappelé l’importance de composer le numéro d’appel d’urgence 911 pour prévenir les secours. Une fois cette opération réalisée, les conseils mis en avant pour l’épuisement lié à la chaleur peuvent aider la personne touchée à se sentir mieux.

Une prévention autour des randonnées estivales

Face à cette vague de chaleur à venir, les autorités de Phoenix ont pris la décision de fermer certains sentiers de randonnée locaux, y compris Camelback Mountain et Piestewa Peak, de 11h à 17h au minimum jusqu'à jeudi.

Dans le même temps, les parcs de l'État de l'Arizona ont partagé un avertissement public allant dans ce sens. «Évitez les situations d'urgence liées à la chaleur et faites preuve d'intelligence lors de vos randonnées estivales : quittez le sentier avant les heures les plus chaudes de la journée (de 10h à 16h) et emportez plus d'eau que vous ne pensez en avoir besoin», ont affiché ces derniers.