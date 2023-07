«Le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée», annonce l'ONU

La semaine du 3 au 9 juillet a été la semaine la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, a annoncé l'organisation météorologique de l'ONU, lundi.

La Terre a atteint des niveaux de chaleur record ces derniers jours. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution spécialisée des Nations unies, lundi 10 juillet.

«Le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires», a expliqué l'OMM dans un communiqué, après un mois de juin déjà record en termes de chaleur.

The world just had the hottest week on record, according to preliminary data. It follows the hottest June on record, with unprecedented sea surface temperatures and record-low Antarctic sea ice extent. #StateOfClimate



