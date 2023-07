Le nombre de personnes souffrant de la faim s'est stabilisé en 2022, selon le rapport annuel de l'ONU

L’Organisation des Nations Unis (ONU) a présenté, ce mercredi 12 juillet, son rapport annuel sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

L'un des premiers défis mondiaux. Exacerbé par plusieurs conflits, comme la guerre en Ukraine, l’accès à l’alimentation n’a cessé de décliner ces quatre dernières années. 258 millions de personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence en 2022, contre 193 millions l’année d’avant.

Dans son rapport annuel sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, l’ONU explique toutefois que le nombre de personnes souffrant de la faim s'est stabilisé dans le monde en 2022, après sept années de hausse.

The #SOFI2023 report estimates that:





around 735 million people suffer from hunger



over 122 million more people have been pushed into hunger since 2019



more than 3.1 billion people in the world cannot afford a healthy diet





