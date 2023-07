L’ONU publie son rapport annuel sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde

Alors que l’insécurité alimentaire au niveau mondial ne cesse de progresser, l’Organisation des Nations Unis (ONU) présente ce mercredi 12 juillet son rapport annuel sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

L'un des premiers défis mondiaux. Exacerbé par plusieurs conflits, comme la guerre en Ukraine, l’accès à l’alimentation n’a cessé de décliner ces quatre dernières années. 258 millions de personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence en 2022, contre 193 millions l’année d’avant.

L’ONU présente ainsi ce mercredi son rapport annuel sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. D’après une note de l’organisation, «l’urbanisation progresse dans de nombreux pays et ce rapport montre qu’elle modifie les systèmes agroalimentaires d’une façon qu’il n’est plus possible d’appréhender sous l’angle de la simple dichotomie entre milieu rural et milieu urbain».

En outre, la transformation des systèmes agroalimentaires, les interactions socioéconomiques jouent un rôle majeur dans l’accès à une alimentation saine sur le continuum rural-urbain.