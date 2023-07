Etats-Unis : au moins 3 morts et 4 disparus dans des inondations en Pennsylvanie

De violentes et soudaines inondations ont frappé le comté de Bucks ce week-end aux Etats-Unis. Trois personnes ont été retrouvées mortes et quatre sont portées disparues, dont deux enfants.

Les habitants du canton de Upper Makefield, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie (Etats-Unis) ont été frappés par des crues éclair et soudaines, samedi 15 juillet. La région a connu des pluies torrentielles tout au long du week-end et d'importantes inondations ont causé la mort d'au moins trois personnes, tandis que quatre autres sont toujours portées disparues ce lundi.

Parmi ces dernières figurent deux enfants, un garçon de 9 mois et sa soeur âgée de 2 ans. D'après les informations de l'Associated Press, plusieurs voitures ont été emportées par les eaux et des bâtiments ont été submergés. «En quarante-quatre ans, je n'ai jamais rien vu de tel… Quand l'eau est montée, elle est montée très rapidement», a témoigné Tim Brewer, le chef des pompiers d'Upper Makefield.

Les trois personnes retrouvées mortes ont été découvertes à l'extérieur de leurs véhicules. Selon la police locale, il est malheureusement «très possible» qu'il y ait plus de victimes. Une centaine de personnes étaient encore impliquées dans les recherches dimanche et, d'après Tim Brewer, huit victimes ont été secourues alors qu'elles étaient coincées dans leur voiture.

Le chef des pompiers a expliqué que les deux enfants portés disparus font partie d'une famille de Charleston, en Caroline du Sud. Ils se rendaient à un barbecue avec des proches lorsque leur véhicule a été happée par les eaux.

«Alors qu'ils tentaient d'échapper aux crues, le papa a emmené son fils de 4 ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants, âgés de 9 mois et 2 ans», a-t-il déclaré. Le père et le fils ont «miraculeusement» réussi à se mettre en sécurité mais «la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés». La mère fait partie des personnes retrouvées mortes, mais les secours continuent de chercher le reste de la famille.

Plusieurs routes ont été fermées en raison des inondations et les autorités conseillent, dans la mesure du possible, d'éviter de circuler dans le canton. Les fortes intempéries enregistrées dimanche ont aussi entraîné l'annulation de centaines de vols alentours. Plus de 350 avions sont restés au sol à l'aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, et 280 autres ont subi le même sort à l'aéroport international Kennedy, à New York.