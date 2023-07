Algérie : 34 personnes tuées lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire

La Protection civile algérienne a déploré au moins 34 morts et 12 blessés, ce mercredi 19 juillet, après un accident de la route survenu près de Tamanrasset (sud).

Drame routier en Algérie. Au moins 34 personnes ont été tuées et 12 blessées, mercredi 19 juillet à 4h15 du matin, lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, près de Tamanrasset, dans le sud du pays, a annoncé la Protection civile.

34 حالة وفاة في حادث مرور بولاية تمنراست.



حادث اصطدام بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين متبوع بحريق على الساعة 04 و 15 دقيقة، بالطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول 20 كلم من تمنراست.



ارتفع عدد الضحايا الى 34 وفاة "محروقين " و 12جريح



L'accident, suivi d'un incendie, s'est produit lorsque l'autocar reliant Adrar à Tamanrasset à environ 2.000 km de la capitale Alger, percuté un véhicule utilitaire, a précisé cette source.

Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent, selon la Protection civile.

22.980 accidents de la route en Algérie en 2022

Selon la protection civile, l'autocar assurait le transport des voyageurs entre les deux villes du Sahara algérien, Tamanrasset qui compte un aéroport et plus de 150.000 habitants et Adrar où n'habite qu'environ 2.000 personnes.

En 2022, l'Algérie a enregistré près de 22.980 accidents de la circulation qui ont fait 3.409 morts et 30.479 blessés, selon le délégué national à la sécurité routière, Nacef Abdelhakim.