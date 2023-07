États-Unis : un Californien décroche un jackpot d'un milliard de dollars à la loterie

Un Californien a remporté le jackpot de la loterie américaine Powerball, ce mercredi 19 juillet. L'heureux élu devra choisir entre recevoir l'intégralité du 1,08 milliard via des paiements étalés sur trois décennies ou être payé en une seule fois, à hauteur de 558,1 millions de dollars.

Un ticket gagnant qui change une vie. La loterie américaine Powerball a fait un heureux, ce mercredi 19 juillet, puisque le propriétaire d’un ticket gagnant émis en Californie a remporté le jackpot d'un milliard de dollars qui était en jeu.

California has a new Powerball BILLIONAIRE! One lucky ticket sold at Las Palmitas Mini Market in Los Angeles was the only ticket across the country to match all 6 numbers in the July 19 #Powerball draw, winning the $1 Billion Powerball jackpot. (1/3) pic.twitter.com/v3Ae41uyNC

— California Lottery (@calottery) July 20, 2023