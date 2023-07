Algérie : au moins 15 morts et 26 blessés dans des incendies

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, pas moins de 97 incendies se sont déclarés dans le nord de l'Algérie. Le bilan fait pour l'heure état de 15 morts et 26 blessés.

La Grèce n'est pas la seule à être en proie aux flammes à cause des températures caniculaires. En Algérie, dans la nuit de dimanche à lundi, 15 personnes ont perdu la vie et 26 autres ont été blessées dans des feux de forêt, de maquis et de récoltes. Trois départements du nord du pays sont touchés.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles des défunts, évoquant des «victimes civiles» mais aussi «militaires». D'après les informations communiquées par le ministère algérien de l'Intérieur ce lundi 24 juillet, 97 incendies ont été enregistrés dans 16 wilayas (préfectures).

Les plus violents, attisés par des vents très forts, se sont déclarés à Béjaïa, Bouira et Jijel et ont atteint des zones d'habitation. Dans ces trois préfectures, 1.500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées.

Selon les autorités, la mobilisation de 7.500 agents et 350 camions, appuyés par les moyens aériens anti-incendie, a permis de venir à bout de la plupart des incendies. «Les opérations d'extinction» se poursuivent toutefois dans «six wilayas : Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel et Skikda».

Ce lundi, 12 colonnes mobiles et 1.200 agents supplémentaires sont venus renforcer les 13 colonnes mobiles et 3.050 secouristes déjà présents dans ces zones. Ils peuvent en outre compter sur douze appareils aériens, parmi lesquels des hélicoptères anti-incendie des force aériennes de l'armée et un «avion anti-incendie de grande capacité».

Des pics de chaleur à 48°C ce lundi

Le ministère algérien de l'Intérieur a assuré que «les services de la Protection civile restaient mobilisés jusqu'à l'extinction totale des incendies» et a appelé les citoyens à «éviter les zones touchées». Ces derniers sont également invités à utiliser les numéros verts mis à leur disposition «pour tout signalement».

L'Algérie est malheureusement habituée aux feux de forêt, qu'elle connaît tous les étés. Le phénomène s'accentue néanmoins d'année en année, sous l'effet du changement climatique qui entraîne sécheresse et canicule. Le pays fait actuellement face à des températures particulièrement élevées, avec des pics à 48°C ce lundi dans une partie des régions en proie aux flammes.

Pour limiter les dégâts, le président Tebboune avait ordonné l'acquisition de six avions bombardiers d'eau de taille moyenne et le lancement d'un appel d'offre à destination des start-up pour mieux contrôler le couvert forestier dès la fin avril. L'acquisition d'un avion bombardier d'eau avait par la suite été décrite comme imminente en mai et le ministère de l'Intérieur avait annoncé la location de six autres, avec leurs équipes techniques, auprès d'une entreprise sud-américaine.

Dans leurs efforts pour protéger le pays des incendies, les autorités ont aussi procédé à l'aménagement d'aires d'atterrissage d'hélicoptère dans 10 wilayas. Des drones de fabrication locale ont en outre été mobilisés pour la surveillance et la prévention des feux.