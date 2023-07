Canicule : Chine, Grèce et Italie… les températures s'envolent dans le monde

Alors que le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré, les températures explosent dans plusieurs régions du monde, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou encore la Chine. Dans le sud de l'Europe, les températures ont dépassé les 48°C.

Si la France est encore épargnée par des températures extrêmes, le reste de l'Europe suffoque. La canicule s'est installée durablement en Europe et avec elle, un mercure au plus haut. En Espagne et en Italie, la barre symbolique des 45°C a été largement dépassée. Ce lundi 24 juillet, 48,2 °C ont ainsi été enregistrés en Sardaigne, un record en Europe pour un mois de juillet.

En Italie, le vendredi 14 juillet, deux footballeurs amateurs de 48 et 51 ans sont morts après des malaises dus à la chaleur, dans la région de Naples.

.@NOAA confirms the world just sweltered through its hottest June in its 174-year global climate record.



Record sea surface temperatures and record low sea ice coverage.

La situation est aussi dramatique en Grèce, où de nouveaux villages ont été évacués sur les îles de Rhodes, Corfou et Eubée, ce lundi 24 juillet, face aux incendies qui ravagent une partie de la Grèce.

Ce mercredi 26 juillet, les températures devraient atteindre les 44 °C dans la grande majorité du pays, avec des records à 46 °C dans certaines villes.

L'Afrique du Nord n'est pas en reste. Plusieurs régions du Maroc sont notamment en alerte rouge en raison d'une canicule persistante.

Même situation aux États-Unis, où les régions les plus désertiques sont un four à ciel ouvert. Pour exemple, l'Arizona a enregistré ce mardi son 18e jour consécutif avec une température supérieure à 47°C au cœur de l'après-midi Enfin, l'Asie de l'Est n'est pas exempte. L'est du Japon va tutoyer les 38 °C.

En France, seul le département des Alpes-Maritimes est visé par une alerte jaune canicule, avec des températures proches de 35°C.