Incendies en Grèce : les images impressionnantes des dégâts captées depuis l'espace

Alors que la Grèce est aux prises avec plusieurs incendies depuis plus d'une semaine, d'impressionnantes images satellites montrent l'étendue des dégâts.

Des feux particulièrement ravageurs. Des images satellites montrent l'intensité des incendies qui touchent la Grèce, qui brûle sous les chaleurs caniculaires depuis plus d'une semaine.

New #satelliteimagery of the #wildfires burning across the island of #Rhodes, #Greece. SWIR (burned areas shown as black/grey) & natural color imagery collect July 23 & 24, reveals the most active fires are located along the southeastern coast of the island, near #Gennadi. pic.twitter.com/sgSJmgidOw

— Maxar Technologies (@Maxar) July 24, 2023