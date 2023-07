Pacifique : un séisme de magnitude 6,4 enregistré au large du Vanuatu, Emmanuel Macron attendu sur place dans les prochaines heures

Un fort séisme de magnitude 6,4 a été enregistré dans l'océan Pacifique, à l'est de l'archipel du Vanuatu, a indiqué, ce mercredi 26 juillet, l'Institut d'études géologiques américain.

Des tremblements particulièrement importants. Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a frappé au large du Vanuatu, un pays du sud de l'océan Pacifique, ce mercredi 26 juillet.

#Earthquake (#séisme) M6.4 occurred 126 km NE of #Luganville (#Vanuatu) 10 min ago (local time 23:44:40). More info at:

https://t.co/bKBgMenA4F

https://t.co/BDEMqYFODI

https://t.co/iHBseyXJ2C pic.twitter.com/nNR9M9sfo9

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2023