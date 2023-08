Monstre du loch Ness : la plus grande mission de recherche du XXIe siècle va commencer en Écosse, des bénévoles toujours attendus

Une équipe de recherche de la Loch Ness Exploration va mobiliser les technologiques les plus modernes pour effectuer la plus grande opération de recherche menée dans le lac écossais, dans l'espoir de trancher définitivement le débat sur l'existence, ou non, d'une créature aquatique.

Une mission pour découvrir l’animal le plus recherché du Royaume-Uni. Une équipe de la Loch Ness Exploration (LNE) va mobiliser, les 26 et 27 août, les technologies les plus modernes pour effectuer la plus grande opération de recherche dans le lac écossais depuis plusieurs décennies. Des drones à caméra infrarouge vont prendre des clichés thermiques de l’eau, au-dessus du lac.

Dans le même temps, un appareil enregistrera des signaux acoustiques sous la surface de l’eau. La dernière exploration de grande ampleur avait été menée en 1972. «Depuis le début de la LNE, notre objectif a toujours été d'enregistrer, d'étudier et d'analyser toutes sortes de comportements et de phénomènes naturels qui peuvent être difficiles à expliquer», a déclaré Alan McKenna, de la Loch Ness Exploration.

Des bénévoles toujours attendus

«Nous espérons inspirer une nouvelle génération de passionnés du loch Ness et en rejoignant cette surveillance de surface à grande échelle, vous aurez une réelle opportunité de contribuer personnellement à ce mystère fascinant qui a captivé tant de personnes du monde entier», a-t-elle ajouté dans la presse écossaise. En effet, des bénévoles sont toujours attendus du côté de la LNE et peuvent encore s'inscrire pour participer aux recherches.

«Nous sommes les gardiens de cette histoire unique, et en plus d'investir dans la création d'une expérience inoubliable pour les visiteurs, nous nous engageons à aider à poursuivre la recherche et à dévoiler les mystères qui se cachent en dessous des eaux du célèbre loch. Le week-end donne l'occasion de fouiller les eaux d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, et nous avons hâte de voir ce que nous trouverons», a rapporté de son côté le directeur général du Loch Ness Centre.