Etats-Unis : une cancérologue new-yorkaise réputée tue son bébé et se suicide

Une cancérologue renommée de l’Etat de New York, aux Etats-Unis, s’est suicidée après avoir tué son bébé ce samedi 5 août. La police new-yorkaise a évoqué un «meurtre-suicide».

Terrible drame à New York. Une des médecins les plus réputées de l'Etat, travaillant à l’hôpital Mont Sinaï, spécialiste en hématologie oncologie, s’est suicidée après avoir ôté la vie à son bébé.

Le docteur Krystal Cascetta, âgée de 40 ans, a abattu son jeune enfant dans sa chambre, avant de retourner l’arme contre elle, samedi 5 août au matin, dans sa maison située à Westchester. D’après les informations de la chaîne de télévision locale ABC7, rapportées par le Parisien, la police a confirmé que la scène du crime était «compatible avec un meurtre-suicide».

«Le Bureau des enquêtes criminelles de la police de l’Etat de New York enquête sur un meurtre-suicide dans la ville de Somers», ont déclaré les autorités dans un communiqué.

La famille de la mise en cause était présente au sein de la maison au moment du drame, alors que son mari était absent.

«La communauté du Mont Sinaï est profondément attristée par la perte tragique d’un médecin du système de santé et de son enfant. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux patients du Dr Cascetta», a réagi l’hôpital au soir du drame.

Si l’âge du bébé n'a pas été communiqué, la célèbre oncologue avait partagé une date d’accouchement sur ses réseaux sociaux, suggérant qu’elle avait accouché au mois de mars cette année.

La police a ouvert une enquête et n'a pour l'instant communiqué aucun élément permettant d'expliquer les origines de ce geste dramatique.