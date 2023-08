Majorque : 5 Français accusés d'agression sexuelle en réunion

Ce mercredi 16 août, la Garde civile de l’archipel espagnol des Baléares a indiqué que 5 Français et un Suisse, accusés d’«agression sexuelle», ont été placés en détention sur l’île méditerranéenne de Majorque.

Accusés d’«agression sexuelle sur une jeune Britannique», cinq Français et un Suisse ont été placés en détention à Majorque, a fait savoir la Garde civile de l’archipel espagnol des Baléares, équivalent de la gendarmerie en France.

D’après les autorités, les faits se sont passés lundi 14 août dernier, «à l’aube dans un hôtel de Magaluf», une station balnéaire de l’île administrée par la municipalité de Calvià.

«Les personnes arrêtés sont déjà en prison sur ordre du juge», a précisé à l’AFP un porte-parole de la Garde civile. Les six hommes ont comparu ce mardi 15 août devant le tribunal à Palma.

«La Garde civile poursuit l'enquête, qui a été ouverte pour agression sexuelle», a-t-il ajouté, sans pouvoir donner plus de détails, confirmant simplement la nationalité des accusés et de la plaignante, âgée de 18 ans et qui était en vacances sur l’île, selon le quotidien espagnol El Pais.

En Espagne, le terme «agression sexuelle» est une catégorie pénale qui inclut plusieurs délits, dont le viol.

Très prisée par les jeunes Européens, Magaluf est une station balnéaire de l'ouest de Majorque réputée pour être l'un des épicentres du «tourisme éthylique» sur cette île de la Méditerranée.