Acheter et posséder jusqu’à 25g en toute légalité : l’Allemagne donne son feu vert à la légalisation du cannabis récréatif

En Allemagne, le conseil des ministres a approuvé ce mercredi 16 août un projet de loi légalisant la possession et la culture du cannabis récréatif, dans une certaine limite, et se dotera ainsi de l’une des législations les plus libérales d’Europe.

Le gouvernement Allemand a donné son feu vert ce mercredi à la légalisation du cannabis thérapeutique, en adoptant en conseil des ministres un projet de loi controversé. Le texte, qui devra être soumis au parlement allemand dans les prochains mois, légalise l’achat et la possession de cannabis jusqu’à 25 grammes, et autorise les citoyens à cultiver jusqu’à trois plans de cannabis pour leur propre usage.

Si le texte est adopté par le Bundestag, il s’agira de l’une des législations les plus libérales d’Europe en la matière, avec celles de Malte ou du Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis thérapeutique respectivement en 2021 et 2023.

«Personne ne doit se méprendre sur la loi. La consommation de cannabis sera légalisée, mais elle reste dangereuse», ont déclaré les ministères allemands de la Santé et de l’Agriculture, selon la Deutsche Welle. Ils ont expliqué que les objectifs sont de réduire le marché noir et la criminalité liée aux trafics de drogues. Le gouvernement affirme également que cette loi était «attendue depuis longtemps», et qu’elle servirait à décriminaliser les personnes qui ne consomment du cannabis que dans un cadre privé.

Le texte reste cependant controversé en Allemagne, et se heurte aux députés conservateurs. La coalition du premier ministre Olaf Scholz avec les Verts et les Libéraux a par ailleurs dû édulcorer sa copie face aux réserves de l'Union européenne. Le texte suscite aussi les critiques de l’opposition, des syndicats de policiers ou des juges qui estiment qu’il ne permettra pas de mettre fin aux trafics.

Le ministre régional de la Santé de Bavière, Klaus Holetschek, du parti d'opposition conservateur CDU, a qualifié ces plans d'«irresponsables». Des exemples venus de l'étranger ont montré que la libéralisation n'a pas fait grand-chose pour freiner le marché noir, a-t-il affirmé.