Volodymyr Zelensky : «Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre»

Lors de sa visite à Copenhague, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, ce lundi 21 août, être convaincu que la Russie va perdre la guerre.

«Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la Russie va perdre cette guerre», a lancé, confiant, Volodymyr Zelensky ce lundi devant la foule rassemblée près du Parlement danois. Le Danemark et les Pays-Bas ont par ailleurs annoncé la livraison prochaine d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Les 19 avions F-16 promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kiev : six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, selon la Première ministre danoise.

Une décision «historique»

«L'essentiel, c'est ce que nous prouvons avec notre victoire, notre coopération», a poursuivi le président ukrainien. «Ensemble, nous prouvons que la vie a une valeur, que les gens comptent». «La liberté est importante, l'Europe est importante», a-t-il ajouté.

La veille, Volodymyr Zelensky a salué la décision «historique» des Pays-Bas et du Danemark de livrer à son pays un total de 61 avions de combat de fabrication américaine F-16. Il s'est rendu dimanche dans ces deux pays pour examiner les appareils que Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade.

Lundi, l'ambassadeur de Russie au Danemark a dénoncé «une escalade du conflit». «En se retranchant derrière l'idée que l'Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix, le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l'Ukraine d'autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie», a estimé l'ambassadeur Vladimir Barbine.

Selon lui, cette décision «pousse l'Ukraine dans l'abîme et condamne son peuple à de nouvelles victimes». En juillet, le ministère des Affaires étrangères de Russie Sergueï Lavrov avait mis en garde contre la livraison de F-16, faisant savoir qu'ils seront considérés par Moscou comme une menace «nucléaire».