Voici les 6 pays les plus endettés en Europe

Depuis la fin du Covid-19, la dette publique des États en Europe a connu une certaine baisse qui s’est poursuivie en 2023. Pourtant, certains pays conservent toujours une dette supérieure à 100% de leur PIB.

La France, la Grèce, l’Italie… Six pays de l’Union européenne conservent une dette publique supérieure à 100% de leur PIB en 2023, alors que la plupart des États du continent ont connu une certaine baisse depuis la relance économique post-Covid.

Dans le détail d'après Eurostat, la dette publique des États membres a connu un bond en 2020 jusqu’au début de l’année 2021. Mais à partir du deuxième trimestre 2021, une baisse a pu être observée et cette dernière a perduré jusqu’en 2023. Elle reste toutefois supérieure aux niveaux de 2019.

Ainsi, six pays de l’UE conservent toujours une dette publique supérieure à 100 % de leur PIB : il s’agit de la Grèce, avec un ratio atteignant 168,3 % elle détient le plus fort taux d’endettement de l’Union européenne, devant l’Italie (143,5 %), le Portugal (113,8 %), l’Espagne (112,8 %). En cinquième position vient la France, avec une dette qui atteint 112,4 % de son PIB, soit plus de 3.000 milliards d’euros. Puis pour finir, la Belgique, avec une dette représentant 107,4 % de son PIB.

Une dette publique de 83,7 % en moyenne dans l’UE

Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants qu’ils ont bien au-dessus de la moyenne européenne. Et pour cause, dans l’UE la dette publique s’établit en moyenne à 83,7 % du PIB au premier trimestre de 2023 (contre 87,4 % au premier trimestre 2022), soit plus de 13.500 milliards d’euros.

Cette baisse est aussi observable dans la zone euro. Dans les 19 pays qui utilisent cette monnaie, le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB est passé à 95 % au premier trimestre 2023, contre 91,2 % au premier trimestre de l’année précédente.

Ces situations s’expliquent notamment par les mesures - souvent très coûteuses pour les États – visant à limiter les conséquences sanitaires, économiques et sociales du Covid-19, à l’image du «quoiqu’il en coûte» en France. Néanmoins, grâce au retour de la croissance qui s’est poursuivie en 2022, la dette publique a en moyenne sensiblement baissé. L’inflation peut également expliquer cette baisse.

A noter qu’à l’inverse, l’Estonie (17,2 %) et la Bulgarie (22,5 %) présentent actuellement les taux d’endettement les plus faibles au sein de l’UE, avec le Luxembourg (28,0 %). Par rapport au quatrième trimestre 2022, le ratio de dette publique/PIB au quatrième trimestre de l’année a baissé dans plus de la moitié des États membres de l’Union européenne, à l’exception de onze pays.