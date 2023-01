«Plus de 400 millions à rembourser, c’est une somme !» : Stéphane, le fils aîné de Bernard Tapie, évoque les dettes de son père

Le fils aîné de Bernard Tapie, Stéphane, publiera ce 12 janvier «Comment te dire au revoir», un livre dans lequel il dresse le portrait de son père et évoque notamment les dettes que l’ancien patron de l’OM a laissées derrière lui.

Il voulait raconter son histoire et rétablir des vérités. Un an après le décès de Bernard Tapie, son aîné Stéphane a décidé de raconter son histoire dans un livre intitulé «Comment te dire au revoir», qui sortira le 12 janvier prochain en librairie, et dont Gala et Voici rapportent ce jeudi des extraits. Dans cet ouvrage, il évoque notamment les dettes de son père. «Plus de 400 millions à rembourser, c’est une somme !», confie Stéphane Tapie, qui souhaite stopper les rumeurs qui veulent que de grosses sommes d'argent ait été cachées quelque part. «Beaucoup d’ailleurs restent persuadés qu’il a planqué de l’argent dans un paradis fiscal (...) je vais les décevoir, il n’a rien planqué du tout. Pour la simple et bonne raison : Tapie était convaincu qu’il allait guérir. Tapie n’était pas dans la transmission, il n’était pas un bâtisseur d’empire comme l’ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac», affirme Stéphane Tapie.

Quant à savoir s’il regrette de ne pas avoir touché d’héritage, il assure s’en moquer complètement : «C’est paradoxal d’être héritier et de n’hériter de rien. (...) Je n’ai jamais été attaché aux biens matériels, je ne suis pas intéressé et ça vaut mieux !», déclare-t-il.

La mort a été une libération

Gala, qui publie ce jeudi les bonnes feuilles de son livre, rapporte que Stéphane, qui «avoue volontiers n’avoir jamais été ‘le fils préféré’ de l’homme politique» et préférait appeler son père ‘Tapie’ que ‘papa’, a eu du mal à surmonter sa disparition. Néanmoins, il dit que mourir aura été «un soulagement» pour son père.

«On voyait tous qu’il se réveillait de moins en moins, qu’il glissait. Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. C’est ce qu’il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d’hôpital et je pense qu’il a eu la plus belle des morts. J’ai vu que la vie était partie à son souffle qui s’est arrêté, à son visage qui s’est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps, de la douleur», a-t-il écrit.

Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort des suites d’un cancer de l’estomac. Le célèbre homme d’affaires français laissait ainsi derrière lui ses quatre enfants, Stéphane et Nathalie, nés de son union avec Michèle Layec, et Sophie et Laurent, nés de son deuxième mariage avec Dominique Mialet-Damianos.