Canada : un chef cuisinier accusé d’avoir envoyé des centaines de colis alimentaires pour aider des personnes à se suicider

Un chef cuisinier canadien est soupçonné d'être à l'origine du suicide de plusieurs personnes au Canada. Il aurait envoyé des kits spéciaux pour mettre fin à ses jours sous forme de colis alimentaire.

Kenneth Law n'est pas un chef comme les autres. L'homme de 57 ans est soupçonné d'avoir aider plusieurs Canadiens à se suicider en envoyant des colis alimentaires contenant une substance toxique. Ses destinataires étaient âgés entre 16 et 36 ans.

C'est via un site internet que ce chef d'un hôtel de Toronto proposait ses services. D'après les autorités canadiennes, plus de 160 colis ont été envoyés au Canada. Il aurait pris pour cible des personnes fragiles et «présentant un risque d'automutilation» d'après l'inspecteur Simon James, chargé de l'enquête.

Arrêté le 2 mai dernier, Kenneth Law a été placé en détention provisoire et a indiqué plaidé non coupable, selon son avocat Matthew Gourlay. L'enquête autour de l'homme avait commencé en mars après le décès suspect d'un homme qui avait consommé cette substance, dont les effets réduisent le taux d'oxygène et causent des troubles respiratoires provoquant la mort.

des victimes à travers le monde entier

Outre les 160 colis envoyés au Canada, le Times a révélé que le chef cuisinier aurait envoyé plus de 1.200 colis dans le monde. Une enquête a notamment été ouverte au Royaume-Uni afin après la mort de 88 personnes qui s'étaient procuré cette substance sur des sites canadiens. Des investigations sont également en cours en Italie, aux Etats-Unis, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande.

C'est un journaliste infiltré du Times qui a pu constater les actes de Kenneth Law, en se faisant passer pour un potentiel client. Il aurait affirmé avoir envoyé ces colis à des «centaines» de personnes dans des dizaines de pays pour servir «l'œuvre de Dieu». L'idée de vendre des «kits de suicide» lui serait venue après avoir vu sa mère souffrir d'un accident vasculaire cérébral.

Incarcéré dans une prison de Toronto, la prochaine comparution de Kenneth Law aura lieu le 27 septembre.