Ouragan Idalia : les images saisissantes des vastes inondations en Floride

L’État de la Floride aux Etats-Unis a subi ce mercredi 30 août de vastes inondations après le passage de l’ouragan Idalia, ayant arraché des arbres et des lignes électriques sur son sillage.

Des vents pouvant aller jusqu’à 150km/h et des inondations monstres. Voici de quoi a été capable l’ouragan Idalia qui a frappé ce mercredi l’État de Floride aux Etats-Unis, balayant sur son passage arbres et lignes électriques.

S’il a depuis été rétrogradé à «tempête tropicale», Idalia a traversé la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5 selon le Centre national des ouragans (NHC). Et malgré les préventions, avec des vents soufflant jusqu’à 150/km et les pluies diluviennes, de nombreux Américains ont été surpris par la montée des eaux particulièrement rapide dans certaines villes.

INCREDIBLE VIDEO | Heartbreaking footage to watch. This is a time-lapse video from Steinhatchee, Florida early Wednesday morning as storm surge from Hurricane Idalia pushed ashore. Surge values could top out over 10 feet in spots around this location. #Idalia #FLwx pic.twitter.com/xyMABT0Ylq — Zach Covey (@ZachCoveyTV) August 30, 2023

Storm surge several blocks in from the Gulf of Mexico large debris as well septic tank Cedar Key, FL Hurricane Idalia pic.twitter.com/c40jSZ5AlX — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

A noter que l’État ne déplore pour l'heure aucun décès, a indiqué le gouverneur, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse.

300.000 foyers privés d’électricité en Floride

Dans certains endroits, comme à Tampa, les inondations ont forcé les habitants à se déplacer avec leurs affaires sur la tête, ou même en kayak. Une tornade a même été observée en Caroline du Sud.

Take a look at the effects of Hurricane Idalia in cities like Sarasota, Tampa, and Port Charlotte pic.twitter.com/IBCT2klv8H — NowThis (@nowthisnews) August 31, 2023

Mis à part les dégâts, les autorités semblent considérer que le pire a été évité. «Nous avons été épargnés et bénis», a ainsi affirmé le shérif Robert McCallum, du comté de Levy. Certaines des zones touchées «n'avaient jamais été frappées par un ouragan majeur auparavant», a expliqué le gouverneur Ron DeSantis.

MUST SEE | Strong winds within the eyewall of Hurricane #Idalia toppled this gas station in Perry, Florida early Wednesday morning.





SCV / David Baxter III pic.twitter.com/HejTP6bO9P — Zach Covey (@ZachCoveyTV) August 30, 2023

Le président Joe Biden a toutefois rappelé qu'il fallait «rester vigilant», car la tempête continue son chemin à travers le sud-est des Etats-Unis. Près de 300.000 foyers étaient privés d'électricité mercredi en Floride et plus de 200.000 en Géorgie, selon le site spécialisé Poweroutage.us.

«Idalia est la plus puissante tempête à toucher terre dans cette partie de la Floride depuis plus de 100 ans», a indiqué Deanne Criswell, patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), ajoutant que 1.500 employés fédéraux avaient été déployés.

Fin septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l'ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d'importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet Etat.

Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique. «Je ne pense pas que qui que ce soit puisse nier les effets du changement climatique désormais. Il suffit de regarder autour de soi», a noté Joe Biden, citant les «inondations historiques» ou les récents incendies dévastateurs à Hawaï et au Canada.