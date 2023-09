Australie : trois marins secourus après une attaque de requins sur leur catamaran gonflable

Trois marins ont été secourus ce mercredi 6 septembre, sur les côtes australiennes, après avoir subi des dégâts sur leur catamaran gonflable. Des dégâts liés à des attaques de requins, ont annoncé les autorités locales.

Un sauvetage en eaux troubles. L’autorité australienne de sécurité maritime (AMSA) a rapporté que trois marins, dont un Français, avaient été secourus ce mercredi 6 septembre, après avoir subi une attaque de requins qui a endommagé leur catamaran gonflable en mer de Corail.

Check out the video from the search and rescue AMSA coordinated early this morning.





