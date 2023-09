Le Prince Harry rend hommage à Elizabeth II, un an après son décès

Un an après la disparition de la reine Elizabeth II, le prince Harry a rendu hommage à sa grand-mère lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un gala de charité.

Le prince Harry a rendu hommage à Elizabeth II, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Le fils cadet de Charles a en effet prononcé un discours au Hurlingham Club de Londres, où a eu lieu la cérémonie des WellChild Awards, une association qui soutient les enfants malades, et dont Harry est le parrain depuis 2007.

«Comme vous le savez, je n'ai pas pu me rendre l'année dernière à la cérémonie, car ma grand-mère venait de mourir», a déclaré le papa d'Archie. Et «elle aurait été la première personne à insister pour que je vienne quand même à ce gala au lieu d’être auprès d’elle», a-t-il ajouté.

«elle nous regarde tous»

Ce soir, «elle nous regarde tous, heureuse que nous soyons ensemble et que nous continuions à mettre en lumière une communauté aussi incroyable», a poursuivi le prince Harry, qui réside désormais en Californie avec son épouse Meghan Markle.

Le roi Charles III a également rendu hommage à sa mère Elizabeth II, qui s'est éteinte à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Le souverain a rédigé un court message depuis Balmoral. «Nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous», a-t-il écrit.

«Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous», a ajouté le roi, qui effectuera avec la reine Camilla une visite d'État en France, du 20 au 22 septembre.