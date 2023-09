Premier anniversaire de la mort d'Elizabeth II : le sobre hommage du roi Charles III

Dans un court message ce vendredi, le roi Charles III a rendu hommage à sa mère Elizabeth II. Un an après le décès de la souveraine, il salue «sa longue vie» et «ses services dévoués» et remercie le public pour son soutien depuis son accession au trône.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II s'éteignait à 96 ans dans son château de Balmoral en Ecosse, après soixante-dix ans de règne. Son décès avait donné lieu à de vibrants hommages au Royaume-Uni, tout au long de la période de deuil. Le premier anniversaire de sa mort ne sera en revanche marqué par aucun grand événement public.

Charles III a écrit un court message depuis Balmoral, où il a passé une partie de l'été. «A l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession (au trône), nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous», a écrit le roi.

«Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous», a-t-il ajouté.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.





Le prince Harry plus touchant

Le fils cadet de Charles, Harry, en froid avec la famille royale, a lui aussi eu un mot pour Elizabeth II, sa grand-mère, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un gala de charité. «Elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble et que nous continuions à mettre en lumière une communauté aussi incroyable», a-t-il dit, lors de cet événement dédié aux enfants malades et à leur famille, qui se déroule à Londres. Le dernier séjour dans la capitale britannique du prince, qui réside en Californie avec son épouse Meghan, remontait à juin.

"She would've been the first person to insist that I still come to be with you all instead of going to her." Prince Harry honours his late grandmother Queen Elizabeth one year on from her passing. Full story here: https://t.co/sYCLyZIKHb pic.twitter.com/4aKNQywjnD — HELLO! (@hellomag) September 7, 2023

Dans un communiqué, le Premier ministre Rishi Sunak a lui estimé qu'«avec un an de recul, l'ampleur du service de feu sa majesté semble encore plus grande». «Notre gratitude pour une vie de devoir et de dévouement, ne fait que continuer de grandir», a-t-il ajouté. «Alors que nous continuons de faire le deuil (d'Elizabeth II), nous devrions être fiers que son héritage remarquable continue de grandir aujourd'hui sous le règne de sa majesté le roi», a encore dit le chef du gouvernement conservateur.