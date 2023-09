ChatGPT : quelles sont les nouveautés pressenties pour la première conférence d'OpenAI ?

OpenAI, le créateur de ChatGPT, doit tenir sa première conférence dédiée aux développeurs, le 6 novembre 2023 à San Francisco. L'événement, baptisé «DevDay», permettra de découvrir les dernières avancées de la firme.

C'est une première pour le laboratoire OpenAI. L'entreprise californienne, à l'origine de l'outil conversationnel ChatGPT, a révélé ce mercredi 6 septembre, quelques détails sur sa première conférence à destination des développeurs, qui se tiendra le 6 novembre prochain.

Si le programme de l'événement n'a pas été détaillé, la société a prévu un discours d'ouverture, des tables rondes organisées par des membres de la direction de l'entreprise, ainsi que l'annonce «de nouveaux outils», a précisé 01net.

Une liste encore confidentielle, mais qui comporterait notamment la prochaine version du modèle de langage d'OpenAI, GPT-5.

Nouveau filigrane pour Dall-E

Par ailleurs, des améliorations concernant la compréhension des images sont pressenties sur la version GPT-4. L'outil de génération d'images à partir du texte Dall-E, aussi développé par OpenAI, pourrait se voir apposer un nouveau filigrane, et répondre ainsi aux craintes des autorités sur la fraude et la désinformation.

Un formulaire permettra dans les prochaines semaines de faire une demande de participation physique à l'événement. Quelques centaines de places seulement seront disponibles. À défaut de pouvoir être sur place, il sera possible de suivre l'événement à distance depuis un flux vidéo, auquel tous les développeurs sont invités à se connecter.

La conférence va s'avérer stratégique pour la firme, qui se veut plus solide que ses concurrents Meta et Google, et qui ambitionne le milliard de dollars de revenus en 2024.