OpenAI Sora : tout savoir sur cette IA qui génère des vidéos d'un réalisme époustouflant

La firme américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle OpenAI a dévoilé, ce jeudi 15 février, Sora, son modèle d'intelligence artificielle générative capable de créer des vidéos de moins d'une minute à l'aide d'un script.

Une future bombe dans le monde de l’intelligence artificielle, mais aussi dans celui de la création de contenu vidéo ? C’est ce que semble promettre OpenAI avec l’annonce de Sora, un nouvel outil permettant de créer des vidéos à partir d’un script.

Dans son annonce datant de ce jeudi 15 février, la firme à l’origine de ChatGPT a dévoilé les grandes caractéristiques de son nouvel outil. Selon OpenAI, Sora pourrait générer des vidéos d’une durée de 60 secondes.

Introducing Sora, our text-to-video model.





Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W





Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Un modèle basé sur le même système que Dall-E

S’appuyant sur Dall-E, un modèle permettant de générer des images par instruction textuelle, Sora emploie des techniques de «recaption», afin de suivre du mieux possible les instructions.

Sur son site web dédié à Sora, OpenAI a révélé plusieurs séquences réalisées à l’aide de son nouvel outil, tout en indiquant les requêtes effectuées afin d’obtenir un tel résultat. Parmi les vidéos sélectionnées figurent des mammouths marchant dans de la neige, une femme se baladant dans les rues de Tokyo, ou encore un astronaute portant un casque en laine dans un désert de sel.

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

De plus, le nouvel outil d’OpenAI peut donner vie à des images ou même compléter des vidéos déjà existantes.

Un modèle indisponible pour le grand public... pour l'instant

Pour l’heure, Sora n’est pas disponible pour le grand public, et seuls quelques testeurs ont la possibilité d’utiliser l’outil génératif. De plus, OpenAI a indiqué que de nombreux travaux seraient effectués afin d’éviter toute utilisation malintentionnée de son nouvel outil, alors que la création de deepfakes est de plus en plus importante depuis l’explosion des outils d’IA aux yeux du grand public.

Mais surtout, l’arrivée d’un tel outil génératif pourrait être utilisé à des fins de manipulation politique, alors que plusieurs nations phares, notamment la Russie et les États-Unis, voteront bientôt pour élire leur président.