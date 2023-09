Séisme au Maroc : la communauté internationale apporte son soutien au pays

Après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, la communauté internationale a apporté son soutien au pays.

France, Turquie, Ukraine, Russie, Chine… Nombreux ont été les chefs d’État à réagir au puissant tremblement de terre qui a frappé plusieurs villes du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi.

Parmi eux, le président de la République Emmanuel Macron était l’un d’entre eux. «Bouleversé» par le bilan provisoire faisant état de 820 morts et plus de 300 blessés, il a proposé l’aide de la France au royaume pour soutenir les secours sur place.

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

Quelques minutes plus tôt, le chancelier Allemand Olaf Scholz et le Premier ministre Indien Narendra Modi présents à New Delhi en Inde pour le sommet du G20, avaient eux aussi témoigné de leur émotion. «Ce sont des nouvelles terribles en provenance du Maroc. En ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Notre compassion va à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle», a écrit sur X (ex-Twitter) Olaf Scholz.

Condoléances et solidarité

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi exprimé ses condoléances au peuple «frère» marocain et le soutien de la Turquie, touchée en février par un tremblement de terre dévastateur. «J'adresse mes vœux de rétablissement à tous les Marocains touchés par le séisme désastreux qui a eu lieu au Maroc, (pays) ami et frère. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous soutenons nos frères marocains par tous les moyens dans cette journée difficile», a-t-il écrit.

Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2023

Des déclarations similaires ont été faites par le président ukrainien Volodymyr Zelensky : «Nos profondes condoléances à Sa Majesté le roi Mohammed VI et tous les Marocains pour les vies perdues dans cet horrible tremblement de terre dans la région de Marrakech. Je souhaite aux blessés un prompt rétablissement. L'Ukraine exprime sa solidarité avec le Maroc en ce moment tragique», a-t-il posté.

Une «grande douleur» partagée le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a signifié ses «profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a présenté lui aussi ses condoléances aux familles endeuillées par la «tragédie» du séisme au Maroc qui a fait plus de 600 morts. «Toute ma solidarité et tout mon soutien au peuple du Maroc après ce terrible tremblement de terre», a-t-il écrit sur X ajoutant que «l'Espagne est aux côtés des victimes de cette tragédie et de leurs familles».

Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada.





España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2023

Vladimir Poutine a affirmé dans un message adressé au roi du Maroc que la «la Russie partageait la peine et le deuil du peuple ami marocain». Le président russe a présenté ses «condoléances sincères pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur».

En fin de matinée, ce fut au tour du président américain Joe Biden de se dire «profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée par le tremblement de terre au Maroc», dans un communiqué. Son homologue chinois Xi Jinping a envoyé un «message de condoléances» au Maroc, a rapporté la télévision d'État CCTV.