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Football : au Maroc, un joueur sénégalais exclu après avoir célébré son but en se touchant les parties intimes

Le joueur sénégalais a inscrit l'unique but de la rencontre. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Mercredi soir, un footballeur sénégalais a été exclu lors du match de championnat du Maroc entre le Raja Casablanca et Berkane après avoir célébré son but en se touchant les parties intimes.

Un geste qui n’est pas passé. Ce mercredi soir, un footballeur sénégalais a reçu un carton rouge «original» lors du match du championnat du Maroc opposant le Raja Casablanca à la Renaissance Sportive de Berkane.

Paul Valère Bassène, qui a inscrit l’unique but de la partie pour offrir la victoire à la RSB deuxième du classement à huit journées de la fin de la saison, a célébré sa réalisation en s’attrapant les parties génitales en regardant le public venu en masse.

Alors que l’arbitre n’avait pas vu la célébration, il a été appelé par la VAR pour lui demander de venir revoir la séquence sur le bord du terrain. Le joueur de 23 ans a alors été expulsé.

«À la Fédération marocaine de football, à mon club la RS Berkane, au Raja club et à l’ensemble des supporters et amateurs du foot, je tiens à présenter mes sincères excuses pour ma célébration jugée démesuré suite à mon but lors de la rencontre entre le RS Berkane et le Raja CA, a-t-il posté en story sur Instagram. Mon geste n’avait absolument pas pour intention d’offenser qui que ce soit. Il s’agissait simplement d’exprimer, dans l’élan de l’émotion, l’état d’esprit de guerrier qui nous anime sur le terrain une façon de dire qu’on se bat comme un homme, avec engagement et détermination. Rien de plus.»

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«Je comprends toutefois que ce geste ait pu être mal interprété, et je l’assume pleinement, a-t-il assumé.. Le football est avant tout un sport de respect et je n’aurais pas dû laisser l’intensité du moment prendre le dessus de cette manière.»

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