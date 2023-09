Séisme au Maroc : le sélectionneur Walid Regragui et les joueurs de l'équipe marocaine ont fait don de leur sang

Après l’annulation du match Maroc-Liberia, en raison du séisme qui a touché le Maroc dans la nuit du vendredi 8 à samedi, l’équipe du Maroc de football est allée donner son sang, accompagnée du sélectionneur Walid Regragui.

Un bel exemple de solidarité. Alors qu’un tremblement de terre a touché le Royaume du Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, les Lions de l’Atlas, dont le match prévu contre le Liberia ce samedi a été annulé, se sont rendus dans l’un des hôpitaux d’Agadir pour donner leur sang avec leur entraîneur Walid Regragui.

Les joueurs de l’équipe nationale du Royaume ont souhaité montrer l’exemple et inciter leurs compatriotes à faire de même. C’est le cas, par exemple, du Parisien Achraf Hakimi, accompagné par son entraîneur Walid Regragui.

| Après l’annulation du match Maroc-Libéria, les Lions de l’Atlas sont allés dans l’un des CHU d’Agadir pour aider au remplissage du stock de sang en compagnie de l’entraineur Walid Regragui. pic.twitter.com/XuVxojPT3F — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 9, 2023

Les centres de transfusions sanguines pris d’assaut

Après le tremblement de terre qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi au samedi, les appels aux dons se multiplient pour aider les nombreux blessés dans tout le pays.

La solidarité des Marocains et des étrangers bat son plein et des centres de transfusions sont littéralement pris d’assaut. Plus de deux cents personnes attendaient devant un centre de Marrakech et de Rabat.

En France, la diaspora s'est également mise à la recherche de solutions pour réaliser des dons du sang pour leur pays d’origine.