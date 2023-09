Séisme au Maroc : les difficultés d’accès compliquent le travail des secouristes sur place (vidéos)

Un séisme de magnitude 6,8 a meurtri le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, faisant plus de 2.000 morts et autant de blessés, selon un dernier bilan. La zone touchée, située à haute altitude, est difficile d’accès pour les secours, ce qui ne facilite pas les missions de sauvetage.

Des secouristes ralentis par un manque d’accessibilité aux zones sinistrées. Un séisme d’une magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a secoué une large zone au sud-ouest de Marrakech (Maroc) dans la nuit de vendredi à samedi.

Le bilan humain, déjà conséquent avec plus de 2.000 morts dimanche, était encore amené à s’alourdir en raison des difficultés rencontrées par les secours pour arriver dans les villages les plus touchés par la catastrophe.

Les régions les plus atteintes sont les plus difficiles d’accès et parmi les plus pauvres du Maroc (Haut-Atlas). L’épicentre du séisme a touché la province d’Al-Haouz, entraînant d’importants dégâts dans les villes environnantes comme Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. Les nombreux villages proches sont situés sur «le toit de l’Afrique du nord» et répartis sur des centaines de kilomètres à 3.000 ou 4.000 mètres d'altitude.

Vue aérienne des dégâts dans le haut Atlas , dans ces villages si typiques , où l'accès est si difficile pour les secours !



Le Maroc a besoin de vos dons!

La problématique rencontrée par les secouristes venus du monde entier pour apporter leur soutien après ce séisme est simple : le terrain escarpé menant aux lieux les plus meurtris est difficile d’accès. Une accessibilité déjà délicate et rendue encore plus forte avec les éboulements liés à cette événement.

Pour comprendre la difficulté des secours, l'accès au village le plus proche est impossible.

Sur Radio France, Meriem Othmani, la présidente de l’INSAF (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse), a abondé en ce sens. Elle a assuré que les recherches sur place étaient «difficiles parce qu'on a de grosses difficultés d'accès aux villages enclavés».

Un bilan provisoire déjà très lourd

D’après le dernier bilan rendu public samedi soir par le ministère de l'Intérieur, le séisme a occasionné la mort de 2.012 personnes et en a blessé 2.059, dont 1.404 dans un état grave. Dans le détail, la province d’Al-Haouz, où se situait l’épicentre du séisme, a été la plus endeuillée avec 1.293 morts, suivie par la province de Taroudant avec 452 morts.

Au moins quatre Français ont perdu la vie durant le tremblement de terre au Maroc et quinze autres ont été blessés, a indiqué ce dimanche le ministère français des Affaires étrangères.

Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours, a annoncé le cabinet royal. En France, la mairie de Paris a éteint la Tour Eiffel ce samedi à 23h en hommage aux victimes du séisme. Le président français Emmanuel Macron s'est dit samedi «bouleversé après le terrible séisme au Maroc» et a proposé l'aide de la France.