«Cela ressemble à un roman d’Agatha Christie» : après le ministre des affaires étrangères, le ministre de la Défense chinois est porté disparu

Plusieurs membres du gouvernement chinois ont, tour à tour, disparu du paysage politique. Le général Li Shangfu, ministre de la Défense, aurait été la «dernière victime» en date de ce traitement du gouvernement de Xi Jinping.

Une nouvelle disparition soudaine dans le paysage politique chinois. Placé au poste de ministre de la Défense du gouvernement chinois en mars dernier, le général Li Shangfu a disparu des radars depuis près de deux semaines.

Le général Li a été vu pour la dernière fois en public le 29 août dernier, lors d’un discours à Pékin à l’occasion du troisième forum Chine-Afrique pour la paix et la sécurité.

Face à cette volatilisation publique, plusieurs personnalités publiques se sont exprimées, dont l’ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel. Ce dernier a notamment publié sur X un message comparant le cabinet du Premier ministre Xi Jinping aux «Dix Petits Nègres» d’Agatha Christie.

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going…

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 8, 2023