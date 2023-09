Berlin : la porte de Brandebourg aspergée de peinture par des militants écologistes, 14 personnes interpellées

Des activistes du mouvement Dernière Génération ont aspergé de peinture la porte de Brandebourg, le monument le plus célèbre de Berlin, pour appeler à accélérer la sortie des combustibles fossiles et mieux lutter contre le réchauffement climatique.

Une nouvelle action coup de poing signé Dernière Génération. Ce dimanche 17 septembre, la porte de Brandebourg, à Berlin, a été aspergée de peinture par plusieurs activistes du mouvement en faveur du climat et de l’écologie.

Les six piliers du monument au cœur de la capitale allemande ont été vaporisés de «peinture d'avertissement orange à l'aide d'extincteurs préparés», a déclaré le mouvement dans un communiqué. Sur place, de la peinture s’est également répandue sur la Pariser Platz, située au pied du monument.

Six pillars of the Brandenburg Gate and the floor in front of it are covered in paint.





Berlin's most famous landmark stands for major turning points in history. Starting tomorrow, it's on: we are here, we are many, and we are staying. pic.twitter.com/gThlH8Fx3O

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 17, 2023